مؤتمر كومباني: مستعدون لكأس العالم للأندية ونترقب المباراة الأولي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني

تحدث فيسينت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن استعداد فريقه لكأس العالم للأندية بشكل عام والمباراة الأولى بشكل خاص.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، وذلك في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نحن هنا لننافس على كأس العالم للأندية، المميز لدينا أننا نعرف بعضنا البعض، لا توجد انتدابات كثيرة في الفريق لهذه البطولة".

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وواصل كومباني "استعدينا بشكل مميز للمباراة، ومتحمس للمواجهة الأولي في البطولة، لقد تطورت كثيرًا وشاهد الكثير منكم ما قدمناه في المباريات الكبيرة".

وأردف "سوف نواجه فريق سيقف أمامنا بالدفاع المتكتل، لذلك علينا أن نستغل أنصاف الفرص من أجل السيطرة على المباراة مع التأمين الكبير بالدفاع".

وأنهي حديثه "لقد حصلنا على جوناثان تاه المدافع صاحب الخبرات الكبيرة، سيكون اضافة كبيرة لنا في هذه البطولة".

ويقع بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من: أوكلاند سيتي، وبوكاجونيور، وبنفيكا.

بايرن ميونيخ فينسنت كومباني كأس العالم للأندية
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