حارس إنتر ميامي: كان بإمكان الشناوي الفوز بجائزة رجل المباراة بسهولة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - محمد الشناوي

يؤمن أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي بأن نظيره في الأهلي محمد الشناوي كان يستحق جائزة رجل مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال أوستاري في تصريحات للصحفيين: "حارس مرمى الأهلي كان مذهلاً. لقد تم اختياري كأفضل لاعب في اللقاء، لكن كان بإمكانه الفوز بها بسهولة أيضًا".

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وأضاف البالغ من العمر 38 عامًا "شعرت بأنه كان بإمكاننا التسجيل، وكنا الفريق الأفضل".

الحارس الأرجنتيني المخضرم أنقذ فريقه بعدة تصديات حاسمة في الشوط الأول، بما في ذلك تصديه لركلة جزاء في الدقيقة 43 من محمود حسن "تريزيجيه".

فيما تألق الشناوي في الشوط الثاني وأنقذ مرمى الأهلي من عدة فرص حقيقية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

محمد الشناوي الأهلي إنتر ميامي أوسكار أوستاري
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