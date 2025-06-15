سواريز: الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

لويس سواريز - الأهلي - إنتر ميامي - ياسر إبراهيم

يرى لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي أن محمد الشناوي حارس الأهلي كان الأفضل في مباراة الفريقين بافتتاح كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال سواريز في تصريحات للصحفيين: "حارس مرمى الأهلي تصدى للعديد من الفرص. كان أفضل لاعب في المباراة، إلى جانب حارسنا أوسكار أوستاري في الشوط الأول، ولكن هذا هو دور حراس المرمى".

أخبار متعلقة:
إصابة إمام عاشور بكسر في الترقوة واستبعاده من كأس العالم للأندية الشناوي: الرطوبة كانت صعبة في الشوط الثاني.. ويمكننا الفوز على بالميراس بعد أزمة ركلة الجزاء.. أبو علي: أنا المسدد الأول وتريزيجيه بعدي في القائمة خبر في الجول - جراحة عاجلة لإمام عاشور بعد إصابته ضد إنتر ميامي

وأضاف "لقد كنا على قدر التحدي من الناحية البدنية، وعلى قدر المنافسة. كان الخصم قويًا من الناحية البدنية".

وتابع "الآن علينا الاستعداد لما هو قادم، والذي سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا. نحن نُدرك الظروف التي نمر بها".

وأكمل البالغ من العمر 38 عاما "يكفي أن نُسجّل هدفًا في المباراة القادمة لنُطمئن، نريد المُنافسة، نريد الفوز".

وأتم "نُدرك صعوبة هذه البطولة، ونعرف من نُواجه، وهذه لحظة رائعة لنُظهر ما يُمكن أن يُقدّمه إنتر ميامي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

إنتر ميامي الأهلي لويس سواريز
نرشح لكم
طاهر: إنتر ميامي الأضعف في المجموعة والمباراة ضده كانت سهلة كأس العالم للأندية - بن رمضان: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث.. وسنتعلم من السلبيات الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات مؤتمر كومباني: مستعدون لكأس العالم للأندية ونترقب المباراة الأولي حارس إنتر ميامي: كان بإمكان الشناوي الفوز بجائزة رجل المباراة بسهولة لمصالحة الجماهير.. بيب جوارديولا يقود صراع كأس العالم للأندية بالأسلحة الجديدة بعد أزمة ركلة الجزاء.. أبو علي: أنا المسدد الأول وتريزيجيه بعدي في القائمة
أخر الأخبار
طاهر: إنتر ميامي الأضعف في المجموعة والمباراة ضده كانت سهلة 48 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - بن رمضان: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث.. وسنتعلم من السلبيات 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كومباني: مستعدون لكأس العالم للأندية ونترقب المباراة الأولي ساعة | كأس العالم للأندية
حارس إنتر ميامي: كان بإمكان الشناوي الفوز بجائزة رجل المباراة بسهولة ساعة | كأس العالم للأندية
سواريز: الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة ساعة | كأس العالم للأندية
لمصالحة الجماهير.. بيب جوارديولا يقود صراع كأس العالم للأندية بالأسلحة الجديدة ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث
/articles/507206/سواريز-الشناوي-كان-أفضل-لاعب-في-المباراة