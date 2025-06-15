سواريز: الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة

يرى لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي أن محمد الشناوي حارس الأهلي كان الأفضل في مباراة الفريقين بافتتاح كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال سواريز في تصريحات للصحفيين: "حارس مرمى الأهلي تصدى للعديد من الفرص. كان أفضل لاعب في المباراة، إلى جانب حارسنا أوسكار أوستاري في الشوط الأول، ولكن هذا هو دور حراس المرمى".

وأضاف "لقد كنا على قدر التحدي من الناحية البدنية، وعلى قدر المنافسة. كان الخصم قويًا من الناحية البدنية".

وتابع "الآن علينا الاستعداد لما هو قادم، والذي سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا. نحن نُدرك الظروف التي نمر بها".

وأكمل البالغ من العمر 38 عاما "يكفي أن نُسجّل هدفًا في المباراة القادمة لنُطمئن، نريد المُنافسة، نريد الفوز".

وأتم "نُدرك صعوبة هذه البطولة، ونعرف من نُواجه، وهذه لحظة رائعة لنُظهر ما يُمكن أن يُقدّمه إنتر ميامي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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