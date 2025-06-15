الأولى في عهد فرانك.. توتنام يعلن ضم تيل بشكل دائم

أعلن نادي توتنام بقاء ماتيس تيل بشكل دائم بعد ضمه من بايرن ميونيخ.

ولعب تيل النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى سبرس.

وكشف النادي الإنجليزي أن عقد تيل يمتد حتى 2031.

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2025

وحسب صحيفة بيلد فإن، توتنام توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لبقاء تيل بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين دفعهم سبرس مقابل الإعارة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي تمكن من تخفيض بند أحقية الشراء من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى في عهد الدنماركي توماس فرانك المدير الفني الجديد للفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع توتنام في 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وتوج المهاجم الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي بعد انتصار فريقه على غريمه مانشستر يونايتد في النهائي.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع تيل في صيف 2022 قادما من رين مقابل 20 مليون يورو.