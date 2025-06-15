الأولى في عهد فرانك.. توتنام يعلن ضم تيل بشكل دائم

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

ماثيس تيل

أعلن نادي توتنام بقاء ماتيس تيل بشكل دائم بعد ضمه من بايرن ميونيخ.

ولعب تيل النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى سبرس.

وكشف النادي الإنجليزي أن عقد تيل يمتد حتى 2031.

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وحسب صحيفة بيلد فإن، توتنام توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لبقاء تيل بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين دفعهم سبرس مقابل الإعارة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي تمكن من تخفيض بند أحقية الشراء من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى في عهد الدنماركي توماس فرانك المدير الفني الجديد للفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع توتنام في 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وتوج المهاجم الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي بعد انتصار فريقه على غريمه مانشستر يونايتد في النهائي.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع تيل في صيف 2022 قادما من رين مقابل 20 مليون يورو.

ميركاتو ماتيس تيل توتنام بايرن ميونيخ توماس فرانك
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