خبر في الجول - جراحة عاجلة لإمام عاشور بعد إصابته ضد إنتر ميامي

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لجراحة عاجلة في الكتف بعد إصابته خلال مواجهة إنتر ميامي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وعلم FilGoal.com أن عاشور سيخضع لعملية جراحية في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في أحد مستشفيات ميامي.

وسيلحق اللاعب بعد ذلك ببعثة الأهلي التي ستتجه إلى نيو جيرسي.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في افتتاح كأس العالم للأندية.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

وتلقى عاشور في المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.

وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

وشارك أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بدلا من عاشور في الدقيقة 12.

وأعلن الأهلي نقل إمام للمستشفى للاطمئنان على إصابته.

وأصبح ذلك التغيير هو الأول في تاريخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ" خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.