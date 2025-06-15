مواعيد مباريات الأحد 15 يونيو - أتليتكو مدريد ضد سان جيرمان.. وبايرن يواجه أوكلاند
الأحد، 15 يونيو 2025 - 10:31
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 15 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ × أوكلاند سيتي.. 7:00 مساء - إم بي سي مصر.
باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق DAZN.
بالميراس × بورتو.. 1:00 فجر الإثنين - تطبيق DAZN.
بوتافوجو × سياتل ساوندرز.. 5:00 فجر الإثنين - تطبيق DAZN.
ذهاب نهائي المحلق المؤهل للدوري الإسباني
ميرانديس × ريال أوفييدو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
نرشح لكم
طاهر: إنتر ميامي الأضعف في المجموعة والمباراة ضده كانت سهلة كأس العالم للأندية - بن رمضان: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث.. وسنتعلم من السلبيات الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات مؤتمر كومباني: مستعدون لكأس العالم للأندية ونترقب المباراة الأولي حارس إنتر ميامي: كان بإمكان الشناوي الفوز بجائزة رجل المباراة بسهولة سواريز: الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة لمصالحة الجماهير.. بيب جوارديولا يقود صراع كأس العالم للأندية بالأسلحة الجديدة