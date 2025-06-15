مواعيد مباريات الأحد 15 يونيو - أتليتكو مدريد ضد سان جيرمان.. وبايرن يواجه أوكلاند

الشناوي: الرطوبة كانت صعبة في الشوط الثاني.. ويمكننا الفوز على بالميراس

ماسكيرانو: كان يمكننا الفوز على الأهلي ولكن.. و هذه قيمة امتلاك لاعب مثل ميسي