مواعيد مباريات الأحد 15 يونيو - أتليتكو مدريد ضد سان جيرمان.. وبايرن يواجه أوكلاند

الأحد، 15 يونيو 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - كفاراتسخيليا

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 15 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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بايرن ميونيخ × أوكلاند سيتي.. 7:00 مساء - إم بي سي مصر.

باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق DAZN.

بالميراس × بورتو.. 1:00 فجر الإثنين - تطبيق DAZN.

بوتافوجو × سياتل ساوندرز.. 5:00 فجر الإثنين - تطبيق DAZN.

ذهاب نهائي المحلق المؤهل للدوري الإسباني

ميرانديس × ريال أوفييدو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

باريس سان جيرمان أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية الدوري الإسباني مواعيد مباريات الأحد
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