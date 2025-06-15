الشناوي: الرطوبة كانت صعبة في الشوط الثاني.. ويمكننا الفوز على بالميراس

الأحد، 15 يونيو 2025 - 06:53

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه اعتقاده أن الفريق قادر على الفوز في المباراة المقبلة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "إنتر ميامي فريق كبير وقدمنا مباراة جيدة أمامه".

وأضاف "أهدرنا الكثير في الشوط الأول، وكنا نعلم أن إنتر ميامي سيستحوذ في الشوط الثاني".

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وأوضح "الرطوبة كانت صعبة للغاية في الشوط الثاني".

وتابع "واجهنا بالميراس مرتين من قبل في كأس العالم للأندية ونعلم أنه فريق جيد".

وأكمل "كل المباريات بالنسبة لنا مباريات كبيرة. والمباراة الأولى انتهت وتفكيرنا في الثانية كالعادة".

واختتم "اللاعبون في كامل تركيزهم وإن شاء الله سنقدم مباراة جيدة ونحقق الفوز".

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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