ماسكيرانو: كان يمكننا الفوز على الأهلي ولكن.. و هذه قيمة امتلاك لاعب مثل ميسي

أبدى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي اعتقاده بأن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز أمام الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "كانت هناك فرص للتسجيل بشكل عام وأتيحت لنا فرص كبيرة ولكن لم نتمكن من استغلالها".

وأضاف "من المهم أن نبدأ بالفوز وكدنا نفعل ذلك ولكنه لم يحدث".

وأكمل "لدينا شخصية كبيرة كفريق ومن المهم أن نظهر هذا".

وتابع "نحن هنا في أرضنا ولدينا مشاهدين من كل أنحاء العالم، وفي النهاية حين يكون لديك لاعب مثل ميسي فهذا يمنحك الكثير من المشجعين".

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.