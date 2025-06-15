ماسكيرانو: كان يمكننا الفوز على الأهلي ولكن.. و هذه قيمة امتلاك لاعب مثل ميسي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 06:13

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو - إنتر ميامي

أبدى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي اعتقاده بأن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز أمام الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "كانت هناك فرص للتسجيل بشكل عام وأتيحت لنا فرص كبيرة ولكن لم نتمكن من استغلالها".

وأضاف "من المهم أن نبدأ بالفوز وكدنا نفعل ذلك ولكنه لم يحدث".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف

وأكمل "لدينا شخصية كبيرة كفريق ومن المهم أن نظهر هذا".

وتابع "نحن هنا في أرضنا ولدينا مشاهدين من كل أنحاء العالم، وفي النهاية حين يكون لديك لاعب مثل ميسي فهذا يمنحك الكثير من المشجعين".

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

كأس العالم للأندية الأهلي إنتر ميامي ماسكيرانو
نرشح لكم
الشناوي: الرطوبة كانت صعبة في الشوط الثاني.. ويمكننا الفوز على بالميراس خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة نقطة ومليون دولار.. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
الشناوي: الرطوبة كانت صعبة في الشوط الثاني.. ويمكننا الفوز على بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية
ماسكيرانو: كان يمكننا الفوز على الأهلي ولكن.. و هذه قيمة امتلاك لاعب مثل ميسي ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 2 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 3 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 4 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي
/articles/507198/ماسكيرانو-كان-يمكننا-الفوز-على-الأهلي-ولكن-و-هذه-قيمة-امتلاك-لاعب-مثل-ميسي