خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها

يعاني إمام عاشور نجم الأهلي من إصابة قوية تعرض لها أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تعرض لإصابة في الترقوة.

وستحسم الأشعة طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

ولو ثبت تعرض عاشور لكسر في الترقوة سيخضع للجراحة غدا بصورة عاجلة.

وخرج إمام عاشور متأثرا بالإصابة في الكتف وباكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتلقى عاشور في المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.

وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

وشارك أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بدلا من عاشور في الدقيقة 12.

وأعلن الأهلي نقل إمام للمستشفى للاطمئنان على إصابته.

وأصبح ذلك التغيير هو الأول في تاريخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ" خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.