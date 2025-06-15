وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:44
كتب : FilGoal
أعرب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن إحباطه من التعادل السلبي مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
وحصد كلا الفريقين نقطة لحساب المجموعة الأولى، قبل مواجهة بالميراس ضد بورتو.
وقال وسام أبو علي عبر MBC مصر: "مُحبط بشدة ومع احترامي لإنتر ميامي الذي يضم لاعبين كبار، في الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل 3-4 أهداف ونحقق الفوز لكن هذا لم يحدث".
وأضاف "شعوري لا يُصدق، 80% من الحضور كان يشجع الأهلي وكان هناك مشجعون احتشدوا أمام الفندق وهذا أمر رائع وكنا نستحق الفوز".
وأتم "كل المباريات ستكون صعبة وحصلنا على نقطة وكنا نسعى للحصول على الـ 3 نقاط، ونتمنى التوفيق".
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إنهم لا يصدقون.. الشناوي يذهل جماهير ميامي ليتألق في إنقاذ مرماه— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
حسين الشحات يضيع الفرصة الأخيرة!#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/al6nLrBdzo
وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.
وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.
ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.