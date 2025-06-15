غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات
الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:34
كتب : FilGoal
أبدى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، رأيه أداء الفريق خلال شوطي لقاء إنتر ميامي.
وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.
وقال حسام غالي في تصريحات بعد المباراة عبر قناة MBC Masr: "كنا نسير بشكل رائع في الشوط الأول وضيقنا المساحات على لاعبي إنتر ميامي وهددنا مرماهم".
واستدرك "لكن الشوط الثاني كان مختلفا. تركنا مساحات واسعة نتيجة الإرهاق بسبب الرطوبة وقلة معدل الجهد الذي قل بسبب الرطوبة".
عضو مجلس الأهلي أتم "لو لم يكن المدرب متأكد 100% إن مجهود اللاعبين قل، لما أخرج أفضل اثنين لاعبين في الشوط الأول، وهما تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان
ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة يوم الخميس المقبل.
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