ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي اعتقاده أن الفريق كان يمكنه فعل بعض الأشياء بشكل أفضل أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ريبيرو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كانت هناك بعض الأخطاء وبعض الفرص الضائعة في المباراة. كان يمكننا أن نضع المباراة في مكان أفضل ولكن لم نستطع".

وأضاف "كانت هناك بعض المشاكل في التمريرات والتحولات".

وأوضح "سيطرنا في الشوط الأول وهناك الكثير من الإيجابيات والأمور التي يمكن تصحيحها أيضا".

وأكمل "انتهينا من المباراة الأولى ويجب أن نحللها قبل المباراة الثانية لنتفادى الأخطاء التي ارتكبناها اليوم".

وواصل "هذه أول مباراة لي واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن اللعب في مصر".

واختتم "سعيد بتمثيل الأهلي وأتمنى تحقيق نتيجة أفضل أمام بالميراس".

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.