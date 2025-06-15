كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة

تعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى، رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وبذلك حصد الأهلي نقطته الأولى في البطولة، بنظامها الجديد بـ 32 فريقا.

ويستعد الأحمر لمواجهة بالميراس في ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 19 يونيو 2025.

وتلعب على ملعب ميت لايف في نيويورك

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر.