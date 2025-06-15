نقطة ومليون دولار.. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

افتتح الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025 بتعادل سلبي في لقاء أقيم على ملعب هارد روك ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء فرصا مهدرة لكلا الفريقين وإهدار ركلة جزاء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" لتنتهي المباراة بدون أهداف.

وحصل الأهلي على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

وسيلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل في السابعة مساءً.









































































































































التشكيل

أعلن خوسيه ريبيرو تشكيل الأهلي مبكرا وقبل ساعتين ونصف على انطلاق اللقاء.

ودفع الإسباني بكل من محمد علي بن رمضان وحمدي فتحي وتريزيجيه في التشكيل الأساسي.

وبدأ إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن وقاد وسام أبو علي الهجوم.

في المقابل اعتمد خافيير ماسكيرانو على ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم بخطة 4-4-2.

وبدأ أيان فراي كظهير أيمن وتواجد فيدريكو ريدوندو في الوسط بجوار سيرجيو بوسكيتس.

وصف المباراة

5 دقائق فقط كانت كافية لأول تهديد في البطولة، انفرد من وسام أبو علي بعد بينية كسر بها التسلل وسددها لكن الحارس تصدى وأشهر الحكم المساعد رايته.

وخلال التحام سقط إمام عاشور على الأرض متأثرا بالإصابة بعد تدخل في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 8 مرتدة سريعة للأهلي وتمريرة من تريزيجيه لإمام عاشور الذي انفرد وسدد على يسار الحارس أوستاري لكنه منعها بيده لتضيع أول فرصة محققة على الأهلي.

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في الدقيقة 12 سقط إمام عاشور أرضا في منتصف الملعب باكيا ومطالبا بالتغيير بسبب الإصابة في الكتف.

وأجرى خوسيه ريبيرو أول تغييراته اضطراريا بمشاركة أحمد سيد "زيزو" في ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي.

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لقطة تاريخيّة .. الحكم يصور زيزو بالتقنية الجديدة 🔥

بكاء أمام عاشور بعد إصابته في افتتاحية كأس العالم للأندية

ونزول زيزو في أول مبارياته مع النادي الأهلي #MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/8TMzB5CEcX — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025

وفي الدقيقة 20 سدد وسام أبو علي من ركلة حرة مباشرة أبعدها الحارس لركنية.

وتلقى توماس أفيليس بطاقة صفراء من محمد رضا فغاني حكم اللقاء بعد عرقلة زيزو عقب مجهود فردي مميز في الدقيقة 25 وقبل الوصول لمناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 30 انفرد وسام أبو علي وسجل لكن حكم الراية أعلن التسلل ليظل التعادل السلبي سائدا.

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30' Offside goal called on Wessam Abou



Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Ekm1ieinou — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وتدخل فيديريكو ريدوندو على تريزيجيه وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 32.

وتألق أوستاري في منع رأسية ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 بعد ركنية للأهلي.

وفي الدقيقة 41 تحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تعرض زيزو لعرقلة من سيجوفيا.

وانبرى تريزيجيه للركلة وسددها على يمين أوستاري الذي تصدى للكرة في الدقيقة 43.

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وضغط إنتر ميامي في الدقائق الأخيرة بحثا عن التقدم ومنعت عارضة الشناوي تسديدة ميسي في الدقيقة 45.

وتألق وسام أبو علي في الدقيقة 45+2 وتلك المرمى في تشتيت عرضية سواريز من على خط المرمى مانعا تأخر الأهلي لينتهي الشوط الأول سلبيا ونجمه الحارس الأرجنتيني.

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في الشوط الثاني أشرك خافيير ماسكيرانو، مارسيلو ويجندات بدلا من توماس أفيليس صاحب البطاقة الصفراء من الشوط الأول.

وتألق الشناوي في التصدي لفرصة محققة بعد خطأ دفاعي للأهلي.

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51' Another big chance for Inter Miami gets blocked 🧤



What a night it has been for the goalkeepers 👏



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6zyQsNxD7b — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وتصدى الشناوي لتسديدة ميسي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وسدد محمد علي بن رمضان كرة تصدى لها أوستاري بسهولة بعد دقيقة.

وكاد ويجندات البديل أن يسجل لكن تسديدته من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تحولت بعيدة عن مرمى الشناوي في الدقيقة 60.

ومرت ركلة حرة مباشرة بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 64 بعد تصويبة ميسي.

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64' DID THE BALL NOT GO INSIDE THE NET?!?



Messi's freekick fools everyone 😮



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ZW2Iy9aKYy — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وأجرى ريبيرو تغييرين لتنشيط الهجوم بمشاركة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من بن رمضان وتريزيجيه في الدقيقة 65.

وشارك بنجامين كريماسكي بدلا من سيجوفيا في الدقيقة 73 في ثاني تغييرات الفريق الوردي.

ومنع ياسر إبراهيم تصويبة قوية من لويس سواريز في الدقيقة 75 بعد تمريرة رأسية خاطئة داخل منطقة الجزاء وتحولت لركنية.

وأتم الأهلي تغييرات بمشاركة محمد مجدي "أفشة" ونيتس جراديشار بدلا من زيزو ووسام على الترتيب في الدقيقة 78.

وأجرى ماسكيرانو تغييرا ثالثا بمشاركة فافا بيكولت بدلا من أليندي لتنشيط الهجوم في الدقيقة 81.

ومنع الشناوي رأسية فافا بعد عرضية ميسي من الجهة اليسرى وحولها لركنية في الدقيقة 85.

وتحصل بوسكيتس على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم قبل تنفيذ الركنية لإنتر ميامي.

وأشهر الحكم الأسترالي بطاقة صفراء لمروان عطية بعد عرقلة ميسي لمنع فرصة مرتدة للفريق الأمريكي.

ثم تحصل سواريز على بطاقة صفراء لاعتراض جديد على قرارات الحكم في الدقيقة 90+5.

وتعاطفت العارضة مع الشناوي بعد تصديه لعرضية ميسي التي كادت تباغت الأهلي بهدف قاتل، وسقط قائد الأهلي أرضا بعد ارتطامه بالقائم.

وتألق الشناوي في منع رأسية فالكون غير المراقب بعد ركنية نفذها سواريز في الدقيقة 90+6، ولم يستغل الأهلي مرتدة سريعة قادها حسين الشحات انتهت بتدخل الدفاع وتشتيت الكرة وإطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بتعادل سلبي.