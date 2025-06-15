نقطة ومليون دولار.. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:11

كتب : إسلام أحمد

وسام أبو علي - الأهلي - إنتر ميامي

افتتح الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025 بتعادل سلبي في لقاء أقيم على ملعب هارد روك ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء فرصا مهدرة لكلا الفريقين وإهدار ركلة جزاء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" لتنتهي المباراة بدون أهداف.

وحصل الأهلي على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - تريزيجيه يهدر فرصة تقدم الأهلي من ركلة جزاء ضد إنتر ميامي كأس العالم للأندية – خروج إمام باكيا ونقله للمستشفى.. وزيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي لويس إنريكي: اللعب كأبطال أوروبا أمر ممتع ومستعدين لكأس العالم للأندية بدلاء الأهلي - ظهور زيزو الرسمي الأول وثنائي مستبعد في مواجهة إنتر ميامي

وسيلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل في السابعة مساءً.

التشكيل

أعلن خوسيه ريبيرو تشكيل الأهلي مبكرا وقبل ساعتين ونصف على انطلاق اللقاء.

ودفع الإسباني بكل من محمد علي بن رمضان وحمدي فتحي وتريزيجيه في التشكيل الأساسي.

وبدأ إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن وقاد وسام أبو علي الهجوم.

Image

في المقابل اعتمد خافيير ماسكيرانو على ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم بخطة 4-4-2.

وبدأ أيان فراي كظهير أيمن وتواجد فيدريكو ريدوندو في الوسط بجوار سيرجيو بوسكيتس.

Image

وصف المباراة

5 دقائق فقط كانت كافية لأول تهديد في البطولة، انفرد من وسام أبو علي بعد بينية كسر بها التسلل وسددها لكن الحارس تصدى وأشهر الحكم المساعد رايته.

وخلال التحام سقط إمام عاشور على الأرض متأثرا بالإصابة بعد تدخل في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 8 مرتدة سريعة للأهلي وتمريرة من تريزيجيه لإمام عاشور الذي انفرد وسدد على يسار الحارس أوستاري لكنه منعها بيده لتضيع أول فرصة محققة على الأهلي.

في الدقيقة 12 سقط إمام عاشور أرضا في منتصف الملعب باكيا ومطالبا بالتغيير بسبب الإصابة في الكتف.

وأجرى خوسيه ريبيرو أول تغييراته اضطراريا بمشاركة أحمد سيد "زيزو" في ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي.

وفي الدقيقة 20 سدد وسام أبو علي من ركلة حرة مباشرة أبعدها الحارس لركنية.

وتلقى توماس أفيليس بطاقة صفراء من محمد رضا فغاني حكم اللقاء بعد عرقلة زيزو عقب مجهود فردي مميز في الدقيقة 25 وقبل الوصول لمناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 30 انفرد وسام أبو علي وسجل لكن حكم الراية أعلن التسلل ليظل التعادل السلبي سائدا.

وتدخل فيديريكو ريدوندو على تريزيجيه وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 32.

وتألق أوستاري في منع رأسية ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 بعد ركنية للأهلي.

وفي الدقيقة 41 تحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تعرض زيزو لعرقلة من سيجوفيا.

وانبرى تريزيجيه للركلة وسددها على يمين أوستاري الذي تصدى للكرة في الدقيقة 43.

وضغط إنتر ميامي في الدقائق الأخيرة بحثا عن التقدم ومنعت عارضة الشناوي تسديدة ميسي في الدقيقة 45.

وتألق وسام أبو علي في الدقيقة 45+2 وتلك المرمى في تشتيت عرضية سواريز من على خط المرمى مانعا تأخر الأهلي لينتهي الشوط الأول سلبيا ونجمه الحارس الأرجنتيني.

في الشوط الثاني أشرك خافيير ماسكيرانو، مارسيلو ويجندات بدلا من توماس أفيليس صاحب البطاقة الصفراء من الشوط الأول.

وتألق الشناوي في التصدي لفرصة محققة بعد خطأ دفاعي للأهلي.

وتصدى الشناوي لتسديدة ميسي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وسدد محمد علي بن رمضان كرة تصدى لها أوستاري بسهولة بعد دقيقة.

وكاد ويجندات البديل أن يسجل لكن تسديدته من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تحولت بعيدة عن مرمى الشناوي في الدقيقة 60.

ومرت ركلة حرة مباشرة بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 64 بعد تصويبة ميسي.

وأجرى ريبيرو تغييرين لتنشيط الهجوم بمشاركة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من بن رمضان وتريزيجيه في الدقيقة 65.

وشارك بنجامين كريماسكي بدلا من سيجوفيا في الدقيقة 73 في ثاني تغييرات الفريق الوردي.

ومنع ياسر إبراهيم تصويبة قوية من لويس سواريز في الدقيقة 75 بعد تمريرة رأسية خاطئة داخل منطقة الجزاء وتحولت لركنية.

وأتم الأهلي تغييرات بمشاركة محمد مجدي "أفشة" ونيتس جراديشار بدلا من زيزو ووسام على الترتيب في الدقيقة 78.

وأجرى ماسكيرانو تغييرا ثالثا بمشاركة فافا بيكولت بدلا من أليندي لتنشيط الهجوم في الدقيقة 81.

ومنع الشناوي رأسية فافا بعد عرضية ميسي من الجهة اليسرى وحولها لركنية في الدقيقة 85.

وتحصل بوسكيتس على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم قبل تنفيذ الركنية لإنتر ميامي.

وأشهر الحكم الأسترالي بطاقة صفراء لمروان عطية بعد عرقلة ميسي لمنع فرصة مرتدة للفريق الأمريكي.

ثم تحصل سواريز على بطاقة صفراء لاعتراض جديد على قرارات الحكم في الدقيقة 90+5.

وتعاطفت العارضة مع الشناوي بعد تصديه لعرضية ميسي التي كادت تباغت الأهلي بهدف قاتل، وسقط قائد الأهلي أرضا بعد ارتطامه بالقائم.

وتألق الشناوي في منع رأسية فالكون غير المراقب بعد ركنية نفذها سواريز في الدقيقة 90+6، ولم يستغل الأهلي مرتدة سريعة قادها حسين الشحات انتهت بتدخل الدفاع وتشتيت الكرة وإطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بتعادل سلبي.

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025
نرشح لكم
وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة لويس إنريكي: اللعب كأبطال أوروبا أمر ممتع ومستعدين لكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - تريزيجيه يهدر فرصة تقدم الأهلي من ركلة جزاء ضد إنتر ميامي كأس العالم للأندية – خروج إمام باكيا ونقله للمستشفى.. وزيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي
أخر الأخبار
وسام أبو علي: مُحبط بشدة وكنا نستحق الفوز على إنتر ميامي 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
غالي: قدمنا شوطين متناقضين.. وهذا سبب التغييرات 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
نقطة ومليون دولار.. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
لويس إنريكي: اللعب كأبطال أوروبا أمر ممتع ومستعدين لكأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - تريزيجيه يهدر فرصة تقدم الأهلي من ركلة جزاء ضد إنتر ميامي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 4 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي
/articles/507191/نقطة-ومليون-دولار-الأهلي-يتعادل-سلبيا-مع-إنتر-ميامي-في-افتتاح-كأس-العالم-للأندية