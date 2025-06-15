لويس إنريكي: اللعب كأبطال أوروبا أمر ممتع ومستعدين لكأس العالم للأندية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 04:01

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن الرغبة الكبيرة في تحقيق كأس العالم للأندية.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في البطولة بمواجهة أتليتكو مدريد، بهدف تحقيق الانتصار الأول للبحث عن صدارة المجموعة.

وقال لويس إنريكي في تصريحات لقناة باريس سان جيرمان: "نحن جاهزون لهذه البطولة، حصلنا على دوري أبطال أوروبا والأن نفكر في بطولة قارية جديدة ومهمة".

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وواصل إنريكي "نعرف أتليتكو مدريد جيدًا، هم يمتلكون فريق كبير ومميز وجودة عالية في العناصر، لذلك ستكون مباراة صعبة، لكن نحن على أتم الاستعداد لها".

أردف لويس "اللعب كبطل دوري أبطال أوروبا جيد جدًا ونأمل أن نحافظ على هذا الشعور الموسم القادم، لكن هذا الأمر يحتاج عمل كبير".

أنهي حديثه "الوضع متوتر في لوس أنجلوس ولحسن الحظ، نحن خارج المدينة، نأمل أن تتحسن الأمور في أسرع وقت وأن يشعر الجميع بالطمأنينة".

ويقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من: أتليتكو مدريد، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.

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