كأس العالم للأندية - تريزيجيه يهدر فرصة تقدم الأهلي من ركلة جزاء ضد إنتر ميامي

أهدر محمود حسن "تريزيجيه" فرصة التقدم للأهلي من ركلة جزاء أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

وتحصل البديل أحمد سيد "زيزو" على ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد تعرضه لعرقلة من تيلاسكو سيجوفيا.

وانبرى تريزيجيه لركلة الجزاء وسددها على يمين الحارس وتصدى لها المخضرم أوسكار أوستاري، وفشل تريزيجيه في متابعتها في الشباك ليهدر فرصة التقدم على الأهلي في الدقيقة 42.

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30' Offside goal called on Wessam Abou



Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀



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وتعد تلك عاشر ركلة جزاء يسددها تريزيجيه في مسيرته سجل من خلالها 6 وأهدر 4.

وسدد تريزيجيه ركلتي جزاء مع الأهلي أهدرهما، الأولى ضد المهدي سليمان في موسم 2013-14 بالدوري المصري ضد غزل المحلة والثانية في كأس العالم للأندية.

وأصبحت تلك تاسع ركلة جزاء يتصدى لها أوستاري من أصل 58 خلال مسيرته.

ومع نهاية الشوط الأول منع أوستاري 6 فرص محققة من الأهلي في الشوط الأول رغم أن متوسط تصدياته في المباراة الواحدة بالدوري الأمريكي 2.7 لكل 90 دقيقة.

وكان صاحب القميص رقم 7 قد سجل هدفا في مباراة باتشوكا المكسيكي الودية والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

يذكر أن إمام عاشور خرج مصابا في الدقيقة 12 وعوضه أحمد سيد "زيزو".