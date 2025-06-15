كأس العالم للأندية – خروج إمام باكيا ونقله للمستشفى.. وزيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي

خرج إمام عاشور متأثرا بالإصابة في الكتف وباكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

وشارك أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بدلا من عاشور في الدقيقة 12.

وتلقى عاشور في المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.

وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

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وأعلن الأهلي نقل إمام للمستشفى للاطمئنان على إصابة.

وأصبح ذلك التغيير هو الأول في تاريخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ" خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.

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