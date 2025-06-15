كأس العالم للأندية – خروج إمام باكيا ونقله للمستشفى.. وزيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 03:30
كتب : FilGoal
خرج إمام عاشور متأثرا بالإصابة في الكتف وباكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح كأس العالم للأندية 2025.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.
وشارك أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بدلا من عاشور في الدقيقة 12.
وتلقى عاشور في المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.
وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.
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هجمات متتالية للأهلي أمام دفاع حديدي من لاعبي الانتر ميامي#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/GcSvB0lpby— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
وأعلن الأهلي نقل إمام للمستشفى للاطمئنان على إصابة.
وأصبح ذلك التغيير هو الأول في تاريخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.
وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ" خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".
وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.
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لقطة تاريخيّة .. الحكم يصور زيزو بالتقنية الجديدة 🔥— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
بكاء أمام عاشور بعد إصابته في افتتاحية كأس العالم للأندية
ونزول زيزو في أول مبارياته مع النادي الأهلي #MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/8TMzB5CEcX