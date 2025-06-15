مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي.. هدف أول ولكن

كأس العالم للأندية – زيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي بعد خروج إمام عاشور باكيا

بدلاء الأهلي - ظهور زيزو الرسمي الأول وثنائي مستبعد في مواجهة إنتر ميامي

كأس العالم للأندية – وصول بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة

تشكيل إنتر ميامي - ميسي وسواريز على رأس 8 لاتينيين أمام الأهلي

كوكي: أتينا إلى هنا من أجل الحصول على اللقب

مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية

تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا

تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي