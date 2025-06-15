مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي.. هدف أول ولكن

الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:50

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

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ق 33 ركنية ترسل ورأسية ولكن أوستاري يتألق في التصدي من جديد

ق 32 وسام أبو علي يسدد ركلة حرة ولكن أوسكار أوستاري يتصدى من جديد

ق 31 إنذار لفيديريكو ريدوندو عقب تدخل ضد تريزيجيه

ق 30 هدف أول من وسام أبو علي ولكن الراية تمنع احتسابه

ق 25 إنذار لـ توماس أبيليس بعد تدخل ضد زيزو على حدود المنطقة

ق 23 تريزيجيه يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 20 وسام أبو علي يسدد ولكن الحارس يتصدى مرة أخرى

ق 13 نزول زيزو بدلا من إمام عاشور

ق 12 إمام عاشور يبكي مصابا على الأرض.. زيزو يجري عملية الإحماء

ق 8 إمام يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 5 وسام أبو علي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى.. وتسلل

بداية المباراة

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية
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