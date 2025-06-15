مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي.. هدف أول ولكن
الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.
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ق 33 ركنية ترسل ورأسية ولكن أوستاري يتألق في التصدي من جديد
ق 32 وسام أبو علي يسدد ركلة حرة ولكن أوسكار أوستاري يتصدى من جديد
ق 31 إنذار لفيديريكو ريدوندو عقب تدخل ضد تريزيجيه
ق 30 هدف أول من وسام أبو علي ولكن الراية تمنع احتسابه
ق 25 إنذار لـ توماس أبيليس بعد تدخل ضد زيزو على حدود المنطقة
ق 23 تريزيجيه يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 20 وسام أبو علي يسدد ولكن الحارس يتصدى مرة أخرى
ق 13 نزول زيزو بدلا من إمام عاشور
ق 12 إمام عاشور يبكي مصابا على الأرض.. زيزو يجري عملية الإحماء
ق 8 إمام يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 5 وسام أبو علي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى.. وتسلل
بداية المباراة
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