انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:50

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

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ق 90+5 الشناوي يتألق أمام تسديدة مقوسة من ميسي وبعدها ارتطمت الكرة بالعارضة وذهبت لركلة ركنية

ق 84 عرضية من ميسي ورأسية من بيكولت ولكن الشناوي يتألق في التصدي

ق 81 فافا بيكولت بدلا من تاديو أليندي

ق 79 نيتس جراديشار ومحمد مجدي أفشة بدلا من وسام أبو علي وزيزو

ق 74 لويس سواريز يسدد ولكن ياسر إبراهيم يبعد الكرة

ق 72 بنجامين كريماشي بدلا من تيلاسكو سيجوفيا

ق 65 طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من محمد علي بن رمضان وتريزيجيه

ق 64 ميسي يسدد ركلة حرة ولكن بجوار القائم

ق 60 وايجاند يسدد ولكن بجوار القائم

ق 58 بن رمضان يسدد وأوستاري يمسك بالكرة

ق 57 ميسي يسدد والشناوي يتصدى

ق 46 مارسيلو وايجاند بدلا من توماس أبيليس

انطلاق الشوط الثاني

ق 45+2 وسام أبو علي يبعد كرة على الخط

ق 43 تريزيجيه يسدد ولكن أوستاري يتصدى لركلة الجزاء

ق 41 ركلة جزااااء للأهلي بعد سقوط زيزو.. تيلاسكو سيجوفيا يجذبه داخل المنطقة

ق 35 سقوط ميسي مصابا بعد تدخل من أشرف داري

ق 33 ركنية ترسل ورأسية ولكن أوستاري يتألق في التصدي من جديد

ق 32 وسام أبو علي يسدد ركلة حرة ولكن أوسكار أوستاري يتصدى من جديد

ق 31 إنذار لفيديريكو ريدوندو عقب تدخل ضد تريزيجيه

ق 30 هدف أول من وسام أبو علي ولكن الراية تمنع احتسابه

ق 25 إنذار لـ توماس أبيليس بعد تدخل ضد زيزو على حدود المنطقة

ق 23 تريزيجيه يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 20 وسام أبو علي يسدد ولكن الحارس يتصدى مرة أخرى

ق 13 نزول زيزو بدلا من إمام عاشور

ق 12 إمام عاشور يبكي مصابا على الأرض.. زيزو يجري عملية الإحماء

ق 8 إمام يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 5 وسام أبو علي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى.. وتسلل

بداية المباراة

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية
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