انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.
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ق 90+5 الشناوي يتألق أمام تسديدة مقوسة من ميسي وبعدها ارتطمت الكرة بالعارضة وذهبت لركلة ركنية
ق 84 عرضية من ميسي ورأسية من بيكولت ولكن الشناوي يتألق في التصدي
ق 81 فافا بيكولت بدلا من تاديو أليندي
ق 79 نيتس جراديشار ومحمد مجدي أفشة بدلا من وسام أبو علي وزيزو
ق 74 لويس سواريز يسدد ولكن ياسر إبراهيم يبعد الكرة
ق 72 بنجامين كريماشي بدلا من تيلاسكو سيجوفيا
ق 65 طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من محمد علي بن رمضان وتريزيجيه
ق 64 ميسي يسدد ركلة حرة ولكن بجوار القائم
ق 60 وايجاند يسدد ولكن بجوار القائم
ق 58 بن رمضان يسدد وأوستاري يمسك بالكرة
ق 57 ميسي يسدد والشناوي يتصدى
ق 46 مارسيلو وايجاند بدلا من توماس أبيليس
انطلاق الشوط الثاني
ق 45+2 وسام أبو علي يبعد كرة على الخط
ق 43 تريزيجيه يسدد ولكن أوستاري يتصدى لركلة الجزاء
ق 41 ركلة جزااااء للأهلي بعد سقوط زيزو.. تيلاسكو سيجوفيا يجذبه داخل المنطقة
ق 35 سقوط ميسي مصابا بعد تدخل من أشرف داري
ق 33 ركنية ترسل ورأسية ولكن أوستاري يتألق في التصدي من جديد
ق 32 وسام أبو علي يسدد ركلة حرة ولكن أوسكار أوستاري يتصدى من جديد
ق 31 إنذار لفيديريكو ريدوندو عقب تدخل ضد تريزيجيه
ق 30 هدف أول من وسام أبو علي ولكن الراية تمنع احتسابه
ق 25 إنذار لـ توماس أبيليس بعد تدخل ضد زيزو على حدود المنطقة
ق 23 تريزيجيه يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 20 وسام أبو علي يسدد ولكن الحارس يتصدى مرة أخرى
ق 13 نزول زيزو بدلا من إمام عاشور
ق 12 إمام عاشور يبكي مصابا على الأرض.. زيزو يجري عملية الإحماء
ق 8 إمام يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 5 وسام أبو علي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى.. وتسلل
بداية المباراة