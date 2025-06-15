بدلاء الأهلي - ظهور زيزو الرسمي الأول وثنائي مستبعد في مواجهة إنتر ميامي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:34

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي

شهدت قائمة بدلاء الأهلي ظهور أحمد سيد زيزو الرسمي الأول، أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

يأتي ذلك بعد وصول زيزو قادما في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع الزمالك.

كذلك يتواجد الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ويحيى عطية الله على مقاعد البدلاء، رفقة صفقة الصيف أحمد رمضان، والمالي أليو ديانج العائد لتوه من الإعارة في صفوف الخلود السعودي.

أخبار متعلقة:
تشكيل إنتر ميامي - ميسي وسواريز على رأس 8 لاتينيين أمام الأهلي تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية

وخرج ثنائي حراسة المرمى محمد سيحا ومصطفى مخلوف من القائمة.

وجاء بدلاء الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش - عمر كمال - أحمد رمضان - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار

فيما جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إمام عاشور - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويتواجه الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

أحمد سيد زيزو الأهلي أشرف بنشرقي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية – زيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي بعد خروج إمام عاشور باكيا مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي.. هدف أول ولكن كأس العالم للأندية – وصول بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة تشكيل إنتر ميامي - ميسي وسواريز على رأس 8 لاتينيين أمام الأهلي كوكي: أتينا إلى هنا من أجل الحصول على اللقب مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية – زيزو يخوض أول مباراة مع الأهلي بعد خروج إمام عاشور باكيا 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) إنتر ميامي.. هدف أول ولكن 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
بدلاء الأهلي - ظهور زيزو الرسمي الأول وثنائي مستبعد في مواجهة إنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية – وصول بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل إنتر ميامي - ميسي وسواريز على رأس 8 لاتينيين أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
كوكي: أتينا إلى هنا من أجل الحصول على اللقب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بوفون يعلنها: جاتوزو مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 4 ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري
/articles/507186/بدلاء-الأهلي-ظهور-زيزو-الرسمي-الأول-وثنائي-مستبعد-في-مواجهة-إنتر-ميامي