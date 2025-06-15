تشكيل إنتر ميامي - ميسي وسواريز على رأس 8 لاتينيين أمام الأهلي

أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي عن تشكيله لمواجهة الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الأرجنتيني أوسكار أوستاري -38 عاما- في حراسة المرمى، ومواطنه توماس أبيليس في قلب الدفاع، بينما يلعب اليوناني نوا ألين -21 عاما- في مركز الظهير الأيسر لتعويض إصابة جوردي ألبا.

أرجنتيني ثالث يتواجد على الجناح الأيمن وهو تاديو أليندي، رفقة مواطنه فيديريكو ريدوندو في خط الوسط، وبإضافة ميسي يرتفع عدد الأرجنتينيين في التشكيل إلى 5.

هذا العدد يأتي من أصل 8 لاتينيين، رفقة قلب الدفاع الأوروجواياني ماكسيميليانو فالكون، والجناح الأيسر الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، إضافة إلى لويس سواريز الأوروجواياني بطبيعة الحال.

التشكيل يضم ثلاثي أوروبي فقط: الظهيران، الأمريكي إيان فراي واليوناني نوا ألين، ونجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وجاء تشكيل إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: إيان فراي - توماس أبيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوا ألين

خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس – فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويتواجه الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيويورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيويورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)