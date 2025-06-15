كوكي: أتينا إلى هنا من أجل الحصول على اللقب

أعرب كوكي، قائد فريق أتليتكو مدريد، عن الرغبة الكبيرة، لتحقيق كأس العالم للأندية.

ويستهل أتليتكو مدريد مشواره في البطولة بمواجهة باريس سان جيرمان، والهدف تحقيق الانتصار الأول للبحث عن صدارة المجموعة.

وقال كوكي في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا متحمس بشكل كبير لهذه البطولة، لقد عملنا لسنوات طويلة من أجل هذه اللحظة، لدينا مباراة أولي صعبة أمام بطل أوروبا لكن مستعدون لها".

وواصل قائد أتليتكو مدريد "علينا تقديم مستوى كبير لتحقيق هذه البطولة، فالجميع هنا متحمس لكتابة تاريخ جديد مع هذا الفريق".

وأنهي حديثه "هدفنا واضح تحقيق هذه البطولة، وإلا كنا نجلس في منزلنا ولا نأتي إلى هنا لنشارك في هذه النسخة المميزة من البطولة القارية، نريد أن نسعد جماهيرنا".

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.