بوفون يعلنها: جاتوزو مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا

الأحد، 15 يونيو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

أعلن جيانلويجي بوفون مدير المنتخب الإيطالي، عن تعيين جينارو جاتوزو مدير فني جديد لمنتخب إيطاليا.

وقال بوفون للصحفيين، أن الأيام الماضية كنا نعمل على التفاصيل النهائية للتعاقد مع جاتوزو، وقد انتهت التفاصيل والأسبوع القادم سيكون الإعلان الرسمي.

وتعرض لوتشيانو سباليتي للإقالة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرض المنتخب الإيطالي للهزيمة المفاجئة أمام النرويج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وأعلن سباليتي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مولدوفا أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع المنتخب الإيطالي، وتمكن من تحقيق انتصار بثنائية دون رد.

ووقع الاختيار على جاتوزو بعدما رفض كلاوديو رانييري تدريب المنتخب الإيطالي ليكون الحل المناسب بتعيين جاتوزو كمدير فني.

وقاد جاتوزو من قبل تدريب إي سي ميلان ومارسيليا وهايدوك سبليت الكرواتي لكن لم يحقق النجاح الكبير، وتمت إقالته.

جينارو جاتوزو بوفون إيطاليا سباليتي
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