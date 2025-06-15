تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا

كشف جاستون إيدول صحفي قناة "تي واي سي" الأرجنتينية عن بعض ملامح التشكيل الأساسي لإنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

وقال إيدول إن ليونيل ميسي ولويس سواريز سيشاركان في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، الذي وصفه بالفريق الإفريقي الأقوى في المسابقة.

فيما أكد الصحفي غياب جوردي ألبا للإصابة، وكذلك المدافع الأرجنتيني جونزالو لوخان.

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويتواجه الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)