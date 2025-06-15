تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الأهلي - باتشوكا

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وشهد التشكيل ظهور 3 عناصر من المنضمين قبل البطولة، وهم حمدي فتحي المعار من الوكرة القطري، ومحمود حسن تريزيجيه القادم من طرابزون سبور التركي، ومحمد علي بن رمضان القادم من فيرينتشفاروشي المجري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إمام عاشور - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويتواجه الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

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