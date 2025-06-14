اكتملت القصة.. رومانو: بيولي مديرا فنيا لـ فيورنتينا

كشف الصحفي الشهير بسكاي سبورت فابريزيو رومانو، عن توصل فيورنتينا إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأفاد فابريزيو رومانو توصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي، وذلك بداية من يوليو القادم حتي عام 2028.

ومن المتوقع أن يحصل بيولي على ما يقارب الـ3 ملايين يورو مع الفريق الإيطالي.

وينتظر المدرب الإيطالي تسوية عقده مع النصر السعودي، حتي يتمكن من توقيع العقد الجديد مع فورنتينا.

ويمتد عقد المدرب البالغ من العمر 59 عاما إلى 2027 مع العالمي.

وأنهى النصر موسمه باحتلاله المركز الثالث ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من كاواساكي في دور نصف النهائي بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر استطاع الفوز في 28 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر 9 مباريات.