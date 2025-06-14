أوبلاك: سنقاتل لتحقيق كأس العالم للأندية لإنقاذ الموسم

أعرب يان أوبلاك، أحد قادة فريق أتليتكو مدريد، عن جاهزيته الكبيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية ورغبة الفريق في تحقيق البطولة القارية.

ويستهل أتليتكو مدريد مشواره في البطولة بمواجهة باريس سان جيرمان، والهدف تحقيق الانتصار الأول للبحث عن صدارة المجموعة.

وقال أوبلاك في تصريحات لوسائل الإعلام: "المشاركة في هذه البطولة أمر مهم للفريق، لتصحيح الموسم خاصة بعد الخروج بدون بطولات".

وواصل يان "هذه البطولة وصلنا لها بصعوبة كبيرة، وسنواجه العديد من المنافسين المميزين ونريد أن نثبت أنفسنا ونهدي البطولة لجماهيرنا التي تساندنا كثيرًا".

وأردف القائد الثاني لـ أتليتكو مدريد "سنواجه باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، المباراة لن تكون سهلة، لكن يمكننا تحقيق الانتصار أمامه لنثبت للجميع قوتنا".

وأنهي حديثه "يجب أن نتحلي بشخصية البطل، ونتغلب على الخصوم خارج أرضنا لأن هذا الأمر من مصلحة الفريق إذا أراد المنافسة على كافة البطولات".

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز