خبر في الجول – بيراميدز يتوصل لاتفاق لتجديد عقد الكرتي
السبت، 14 يونيو 2025 - 23:11
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع وليد الكرتي لاعب الفريق لتجديد عقده.
وليد الكرتي
النادي : بيراميدز
وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز توصل لاتفاق مع اللاعب المغربي لتجديد عقده لمدة موسم.
وينتهي عقد الكرتي في الصيف الجاري.
وقاد الكرتي فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز.
وانضم الكرتي إلى بيراميدز قادما من الوداد في آخر أيام سوق انتقالات صيف 2021.
اللاعب من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ وحقق مع الوداد الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الإفريقي.
الكرتي لعب مع نادي الوداد منذ 2013 وحتى 2021، بعدما انضم له قادما من أوليمبك خريبكة.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في 30 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف.
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