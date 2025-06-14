شركة "ثمانية" تحصل على حقوق البطولات السعودية 6 أعوام

السبت، 14 يونيو 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

أعلنت رابطة الأندية السعودية حصول شركة "ثمانية" على حقوق نقل البطولات السعودية لمدة 6 أعوام.

وحصلت الشركة على الدوري والكأس والسوبر بالإضافة إلى دوري يلو للدرجة الأولى بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل الشركة المباريات بطريقتين، الأولى البث الرقمي والثانية البث الفضائي عبر قنوات تلفزيونية جديدة.

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وسيتم نقل المباريات من خلال مسارين، الأول بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

وتسعى الكرة السعودية للترويج عن بطولاتها بإتاحة الفرصة لإذاعة المباريات في أكبر منطقة ممكنة، وأيضا تنظيم بعض المباريات في الخارج مثل السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر السعودي في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس من العام الجاري بمشاركة 4 فرق في هونج كونج.

وتأهل الاتحاد بصفته بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويأتي الهلال الوصيف في الدوري السعودي، والنصر الذي احتل المركز الرابع في الدوري.

ويستضيف ملعب هونج كونج مباريات البطولة والذي يتسع لـ40 ألف مشجع.

وأقيمت 4 نسخ سابقة خارج السعودية.

الأولى في موسم 2015 والتي أقيمت في لندن بين النصر والهلال وكذلك 2016 بين الأهلي والهلال في لندن أيضا.

وثالث مرة استضافت لندن البطولة في 2018 بين الهلال والاتحاد.

وفي عام 2023 استضافت الإمارات البطولة بين الهلال والاتحاد.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
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