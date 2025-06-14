رومانو يكشف النادي الذي يرغب جيوكيريس للانتقال له

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن النادي الذي يرغب فيكتور جيوكيريس للانتقال له.

ويسعى مانشستر يونايتد وأرسنال للتعاقد مع اللاعب السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب رومانو فإن اللاعب يرغب في الانتقال إلى أرسنال رغم الاتصالات التي تلقاها من مانشستر يونايتد مؤخرا.

ويقود روبن أموريم تدريب فريق مانشستر يونايتد وسبق وأن عمل جيوكيريس تحت قيادته في سبورتنج لشبونة.

وكان جيوكيريس قد لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي بعد تسجيله أكثر من 50 هدفًا في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وقاد المهاجم السويدي فريقه للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

وأوضح فريديريكو فارانداش رئيس سبورتنج لشبونة في تصريحات للصحفيين من قبل: "النادي لم يقدم أي وعود بشأن بيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، كما تردد في بعض التقارير، وهذا الرقم غير مطروح على طاولة المفاوضات"

وأضاف "أبلغنا وكيل اللاعب بعدم تمسكنا بالحصول الكامل على قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيريس، والمقدر بـ 100 مليون يورو، لكننا في الوقت ذاته لم نحدد سعرا ثابتا لبيعه"