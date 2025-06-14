لقلة العروض.. ماركا: مانشستر سيتي يفكر في إعارة جريليش

السبت، 14 يونيو 2025 - 22:06

كتب : FilGoal

جريليش

كشفت صحيفة ماركا، عن تفكير مانشستر سيتي في إعارة جاك جريليش، بسبب عدم وجود عروض للاعب الإنجليزي.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأفادت الصحيفة، أن اللاعب الإنجليزي بات خارج صفوف مانشستر سيتي، وذلك بسبب حدوث مشاكل بينه وبين بيب جوارديولا، لذلك وجدت إدارة الفريق أن إعارة اللاعب هو الحل المناسب.

ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استيرليني.

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وشهدت قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية، استدعاء 27 لاعبًا واستبعاد جاك جريليش كرسالة من جوارديولا للاعب لكي يبحث عن فريق آخر.

وشارك اللاعب مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 16 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الوداد المغربي الأربعاء القادم في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة التي تضم كلًا من:" الوداد المغربي، العين الإماراتي، يوفينتوس الإيطالي".

جاك جريليش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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