المصري يدعو جماهيره للمشاركة في توثيق تاريخه

أعلن النادي المصري دعوة جماهيره للمساهمة في توثيق تاريخه.

ودعا المصري جماهير فريقه لمشاركة أي صور أو مقاطع فيديو أو حكايات أو صحف أو مطبوعات أو أي مادة أرشيفية ترتبط بتاريخ النادي، مع لجنة جمع تراث النادي المصري.

ويرى المصري أن هذه المبادرة تسهم في ترسيخ الهوية والتاريخ الرياضي العريق للنادي.

وشدد النادي على نيته إنشاء مكتبة رقمية وأرشيف دائم ليكون مصدرا لإلهام الأجيال القادمة.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي تشكيل لجنة باسم "لجنة جمع تراث النادي المصري" لتولي المهام التالي:

1. جمع وتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ النادي من صور، مستندات شهادات، وقطع تذكارية.

2. التواصل مع أعضاء النادي السابقين والحاليين والجمهور للمساهمة بما لديهم من مقتنيات أو معلومات.

3. التنسيق مع الجهات الثقافية والإعلامية ذات العلاقة لتوثيق تاريخ النادي بشكل علمي ومنهجي.

4. إعداد أرشيف رقمي وورقي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

5. تقديم تقرير دوري للإدارة حول تقدم العمل ومراحل الإنجاز.

وتتشكل اللجنة على النحو التالي :

1. كامل ابو علي - رئيسًا للجنة

2. محسن شتا

3. ياسر سالم

4. محمد فاروق - أمينا عاما

ممثلي اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة :

1- نبيل التفاهني

2- محمد عباس

3- عبد الرحمن بصلة

4- هشام العيسوي

ممثل التوثيق والترقيم والحفظ : ممدوح التابعي

ممثل قدامي الرياضيين : عبود الخضري

وتملك اللجنة الحق في الاستعانة بجميع الخبرات من اللاعبين القدامي وعائلاتهم أو أي شخصيات أخري تراها.

ممثل المتاحف : ( الاستعانة بخيرات المتاحف المصرية )

محمد عبد العزيز : مدير عام الشباب والرياضة

تملك بالاستعانة بالشخصية والمكاتب والإدارات التي تساهم في إنجاز هذا المشروع.

وكان المصري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الرابع بجدول الترتيب ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

وكان المصري قد ودع الكونفدرالية من ربع النهائي في الموسم الماضي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.