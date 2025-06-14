إنتر يكشف لـ في الجول موقف طارمي من اللحاق بكأس العالم للأندية

السبت، 14 يونيو 2025 - 21:42

كتب : عبد الرحمن شريف

مهدي طارمي - إنتر ميلان

يبقي مستقبل مهدي طارمي معلقا، حول احتمالية لحاقه بفريق إنتر في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة بكأس العالم للأندية.

مهدي طارمي

النادي : إنتر

إنتر

وكشف لويجي كريبا مسؤول قسم الاتصالات والإعلام بالفريق عن صعوبة لحاق اللاعب ببعثة الفريق في البطولة القارية، التي سوف تنطلق خلال ساعات.

وقال لويجي لـ FilGoal.com: "يبدو أن مهدي من الصعب أن يلتحق ببعثة الفريق في البطولة بسبب الوضع الراهن".

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وتخلف اللاعب عن بعثة الفريق بسبب إغلاق المجال الجوي في إيران، وذلك بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، شارك مع إنتر ميلان في 18 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 7.

ويترقب إنتر ميلان صافرة الإنطلاق لكي يواجه نظيره مونتيري المكسيكي فجر الأربعاء القادم.

ويقع الفريق في المجموعة الخامسة التي تضم كلًا من:" مونتيري، ريفربليت، أوراوا دياموندز".

مهدي طارمي إنتر
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