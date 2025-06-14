بعد بقاء فابريجاس.. تقرير: كومو يضم باتورينا من دينامو زغرب

ضم نادي كومو، اللاعب الكرواتي مارتن باتورينا قادما من دينامو زغرب.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن كومو اتفق مع دينامو زغرب على التعاقد مع باتورينا مقابل 17 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اتفق على البنود الشخصية وعقده سيمتد حتى 2030.

وكان كومو قد فعل بند شراء ضم أليكس فالي من برشلونة وأيضا إنياس فان دير بريمبت قبل أيام.

وتعتبر صفقة باتورينا هي الصفقة الجديدة في حال تمت بشكل رسمي.

ولعب باتورينا 45 مباراة مع زغرب في الموسم المنقضي وسجل 6 أهداف وصنع 12 آخرين.

ويلعب باتورينا في مركز صانع الألعاب، وهو المركز المماثل لنيكو باز الذي من المحتمل أن يعود إلى ريال مدريد.

ولريال مدريد حق استرجاع اللاعب الأرجنتيني.

وتمكن كومو من الإبقاء على مدربه سيسك فابريجاس بعدما فاوضه إنتر عقب رحيل سيموني إنزاجي لتدريب الهلال.