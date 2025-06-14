بعد رحلة قصيرة مع المصري.. أنيس بوجلبان يعود لتدريب الترجي الجرجيسي

أعلن نادي الترجي الجرجيسي التونسي عودة أنيس بوجلبان لتدريبه من جديد.

وكان بوجلبان قد قادر المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

وحقق بوجلبان الفوز مع المصري في 4 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل مثلهم.

وكان بوجلبان هو مدرب الترجي الجرجيسي خلال الموسم الماضي قبل الرحيل من أجل تدريب المصري.

وترك بوجلبان تدريب الترجي الجرجيسي وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 4 نقاط عن الترجي الذي توج باللقب.

وقاد بوجلبان الجرجيسي في 20 مباراة وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.