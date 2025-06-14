قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب

السبت، 14 يونيو 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

مارلون فريتاس

أعرب مارلون فريتاس، قائد فريق بوتافوجو البرازيلي، عن حماسه الشديد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ومواجهة باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد.

ويستهل بوتافوجو مشواره في البطولة بمواجهة سياتل ساوندرز، بطموح المشاركة الأولي للفريق البرازيلي في مونديال الأندية.

وقال مارلون في تصريحات لصحيفة "آس الإسبانية: "التوقعات عالية، نحن نعيش فرصة عظيمة بهذه المشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية".

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واصل قائد بوتافوجو حديثه:" مواجهة باريس سان جيرمان تشكل تحديا كبيرا لنا، هم أبطال أوروبا ولديهم فريق كبير، لكننا نعشق هذه التحديات وستكون فرصة مميزة لنا لإظهار قدراتنا للجميع".

أردف فريتاس:" أتليتكو فريق قوي وصلب ومتطور مع مدرب عظيم، لكن نحن آتينا لهنا من أجل المنافسة، لذلك سنستعد جيدًا للجميع نعلم أننا في مجموعة صعبة لكن متحمسون لهذه المواجهات".

أنهي حديثه:" لدينا تحد كبير ونطمح للمنافسة على لقب البطولة أو الوصول لأبعد نقطة، جميع الأندية هنا جاهزة لهذا الحدث الكبير نريد أن نكتب التاريخ ونحقق أحلامنا الكبيرة".

وتمكن فريق بوتافوجو من التأهل لكأس العالم للأندية بعد حصول الفريق على كأس ليبرتادوريس عام 2024، وذلك بتحقيق الانتصار على أتليتكو مينيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويقع فريق بوتافوجو في المجموعة الثانية التي تضم كل من باريس سان جيرمان، أتليتكو مدريد، سياتل ساوندرز".

بوتافوجو كأس العالم للأندية مارلون فريتاس
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