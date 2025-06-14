فوت ميركاتو: صراع ثنائي إنجليزي للحصول على خدمات كيم مين جاي

السبت، 14 يونيو 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

هاري كين - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "فوت ميركاتو عن وجود صراع بين مانشستر يونايتد للحصول على خدمات المدافع كيم مين جاي لاعب بايرن ميونيخ.

وأفاد الصحفي سانتي أونا، أن كلًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي يراقبان موقف اللاعب الكوري للحصول على خدماته، وذلك في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويعتبر المدافع الكوري، حجر أساس في دفاعات الفريق الألماني، حيث شارك في جميع مباريات الفريق بجميع المسابقات بالموسم السابق.

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وانضم المدافع الكوري إلى بايرن ميونخ صيف 2023 قادما من نابولي بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي برفقته.

وشارك كيم مين جاي مع بايرن ميونخ في 43 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف في جميع المسابقات.

ويستعد المدافع الكوري للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الفريق البافاري، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتي 13 يوليو.

ويقع بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة التي تضم أوكلاند سيتي، وبنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني".

يفتتح بايرن ميونخ مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي يوم الأحد في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ كيم مين جاي
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