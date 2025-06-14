رومانو: انتقال كيركيز إلى ليفربول يقترب بعد توقيع ظهير رين لـ بورنموث

وقع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق رين عقود انتقاله إلى بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث.

وأوضح رومانو أن هذه الصفقة تمهيدا لرحيل ميلوس كيركيز من بورنموث إلى ليفربول.

وكشف رومانو أن صفقة انضمام تروفيرت إلى بورنموث تمت مقابل 13.5 مليون يورو بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو مكافآت و10% من نسبة إعادة البيع إلى رين.

وشارك الظهير الأيسر مع رين في 35 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وخاض كيركيز 39 مباراة مع بورنموث مسجلا هدفين وصنع 6 آخرين.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.