سلة - بقيادة عاصم مرعي.. أهلي طرابلس يتوج بـ The BAL للمرة الأولى في تاريخه

السبت، 14 يونيو 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - أهلي طرابلس ضد بترو أتليتكو كرة سلة1

توج أهلي طرابلس الليبي بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز أهلي طرابلس في المباراة النهائية على بترو أتليتكو بنتيجة 88-67.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبين مصريين وهما عاصم مرعي بصفوف أهلي طرابس وباتريك جاردنر مع بترو أتليتكو.

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الربع الأول انتهى بتقدم أهلي طرابلس بنتيجة 27-19، وقلص بترو أتليتكو الفارق مع نهاية الربع الثاني قبل أن يحسم الأهلي المباراة لصالحه في الربعين الثالث والرابع.

وكان عاصم مرعي أكثر مسجل للنقاط في المباراة بواقع 22 نقطة.

بينما سجل باتريك جاردنر 11 نقطة لصالح بترو أتليتكو في المباراة.

وكان بترو أتليتكو قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

وفشل بترو أتليتكو في أن يكون الفريق الوحيد الذي توج باللقب أكثر من مرة.

وسيشارك أهلي طرابلس في بطولة إنتركونتينينتال والتي ستقام في سنغافورة بمشاركة أبطال القارات.

أهلي طرابلس كرة سلة The bal
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