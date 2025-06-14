محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي

السبت، 14 يونيو 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار محمود عاشور حكما للفيديو لبطولة كأس العالم للأندية.

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اختيار عاشور ليكون الحكم الرئيسي في الفيديو للمباراة.

ويعتبر عاشور الحكم المصري الوحيد الذي يتواجد في البطولة.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه أوكلاند سيتي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل الساعة السابعة مساء.

ويتواجد بايرن ميونيخ وأوكلاند سيتي رفقة بوكا جونيورز وبنفيكا في المجموعة الثالثة.

جدول مباريات المجموعة الثالثة

15 يونيو

بايرن ميونيخ × أوكلاند سيتي.. السابعة مساء

17 يونيو

بوكا جونيورز × بنفيكا.. الواحدة فجرا

20 يونيو

بنفيكا × أوكلاند سيتي.. السابعة مساء

21 يونيو

بايرن ميونيخ × بوكا جونيورز.. الرابعة فجرا

24 يونيو

بنفيكا × بايرن ميونيخ.. العاشرة مساء

أوكلاند سيتي × بوكا جونيورز.. العاشرة مساء

محمود عاشور
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