الرياضية: بيولي ينتظر تسوية عقده مع النصر للعودة إلى الدوري الإيطالي

السبت، 14 يونيو 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

ينتظر الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر لتسوية عقده مع ناديه للرحيل.

واختتم النصر موسم الدوري السعودي بالخسارة أمام الفتح وفقد فرصة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسب صحيفة الرياضية فإن بيولي ينتظر لتسوية عقده للعودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى من بوابة فيورنتينا في ولاية ثانية.

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ووفقا للصحيفة فإن بيولي اتفق مع روكو كوميسو رئيس فيورنتينا على تولي منصب المدير الفني مقابل 3 ملايين يورو.

ويمتد عقد المدرب البالغ من العمر 59 عاما إلى 2027 مع العالمي.

وأنهى النصر موسمه باحتلاله المركز الثالث ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من كاواساكي في دور نصف النهائي بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر استطاع الفوز في 28 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر 9 مباريات.

ستيفانو بيولي النصر فيورنتينا
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