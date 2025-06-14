أولى صفقات فرانك؟ بيلد: توتنام يتوصل لاتفاق مع بايرن لبقاء تيل

توصل نادي توتنام مع نظيره بايرن ميونيخ لبقاء ماتيس تيل بعقد دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب تيل النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى سبرس.

وحسب صحيفة بيلد فإن، توتنام توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لبقاء تيل بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين دفعهم سبرس مقابل الإعارة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي تمكن من تخفيض بند أحقية الشراء من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى في حال إتمامها بشكل رسمي في عهد الدنماركي توماس فرانك المدير الفني الجديد للفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع توتنام في 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وتوج المهاجم الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي بعد انتصار فريقه على غريمه مانشستر يونايتد في النهائي.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع تيل في صيف 2022 قادما من رين مقابل 20 مليون يورو.