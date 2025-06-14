يزن النعيمات يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

السبت، 14 يونيو 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

يزن النعيمات

كشف المهاجم الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه.

يزن النعيمات

النادي : العربي

وقاد النعيمات منتخب الأردن لتأهل تاريخي إلى كأس العالم 2026.

وقال يزن النعيمات في تصريحات لقناة الأردنية الرياضية: "مفاوضات الأهلي والزمالك؟ ليس كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. نادي العربي القطري مدد عقدي لموسم إضافي".

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وربطت بعض التقارير، يزن النعيمات بالانتقال للدوري المصري بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأردني.

وانضم النعيمات إلى العربي في الصيف الماضي بعدما فسخ تعاقده مع الأهلي القطري.

وتألق النعيمات بشكل لافت مع منتخب الأردن في النسخة الأخيرة من كأس آسيا.

وسجل النعيمات 4 أهداف قاد بهم منتخب الأردن لإنجاز تاريخي بالحصول على وصافة البطولة التي استضافتها قطر وحصل منتخبها على لقب البطولة.

وواصل النعيمات تألقه مع المنتخب الأردني وقاده لضمات التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

يزن النعيمات الأهلي الزمالك
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