رومانو: أتليتكو مدريد يضع روبيرستون على رأس أولوياته

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن رغبة أتليتكو مدريد في التعاقد مع أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول

وفقا لرومانو فإن أتليتكو مدريد وضع روبيرتسون على رأس أولوياته لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

ويرى رومانو إن الصفقة لن تكون سهلة لأتليتكو مدريد على أتليتكو مدريد على الرغم من اقتراب ليفربول مع التعاقد مع ميلوس كيركيز لاعب بورنموث في نفس المركز.

ويضع أتليتكو كل من روبيرتسون وثيو هيرنانديز لاعب ميلان ضمن قائمته لتدعيم مركز الظهير الأسر وسيعتمد التعاقد مع أحدهما على السعر.

روبيرتسون صاحب الـ 31 عاما انضم إلى ليفربول في 2017 قادما من هال سيتي.

وشارك روبيرتسون في 45 مباراة بقميص ليفربول في الموسم الماضي وصنع هدفين.

وتوج الظهير الاسكتلندي بتسعة ألقاب مع ليفربول منذ الانضمام للفريق.

ويستعد أتليتكو مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقامة في أمريكا بداية من فجر غدا الأحد.

ويلعب أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية بجانب كل من باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

ولم يبرم أتليتكو مدريد أي تعاقد حتى الآن وسيدخل البطولة بنفس قائمة الموسم الماضي.