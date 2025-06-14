روي كوستا: لم نتوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن كاريراس

السبت، 14 يونيو 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس - بنفيكا

شدد روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، على أن ناديه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال اللاعب ألفارو كاريراس.

ويملك اللاعب في عقده مع بنفيكا شرطا جزائيا مقابل 50 مليون يورو ولكن ريال مدريد كان يرغب في تخفيض المبلغ.

وقال كوستا في تصريحات للصحفيين: "لم نتوصل إلى أي اتفاق مع ريال مدريد بخصوص كاريراس. العروض التي تلقيناها لم تكن مرضية بالنسبة لنا".

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وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ترينت ألسكندر أرنولد ودين هوياسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.

ريال مديرد كاريراس
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