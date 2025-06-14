ذا أثليتك: أهلي جدة تواصل مع بوستيكوجلو تحسبا لرحيل ياسله.. وتشافي في الصورة

السبت، 14 يونيو 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

كشفت موقع ذا أثليتك عن حدوث تواصل بين نادي أهلي جدة وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام السابق لإمكانية توليه تدريب الفريق.

وفقا للصحيفة فإن أهلي جدة قد تواصل مع المدرب الأسترالي تحسبا لإمكانية رحيل ماتيا ياسله مدربه الحالي.

ويمتد تعاقد ياسله مع أهلي جدة لموسم إضافي.

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وكان بوستيكوجلو قد رحل عن تدريب توتنام بنهاية الموسم الماضي بعد أن قاده للتتويج بالدوري الأوروربي للمرة الأولى في تاريخه.

كما أشارت ذا أثليتك إلى دخول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق ضمن المرشحين المحتملين لتولي تدريب أهلي جدة.

وكان ياسله قد قاد أهلي جدة للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الماضي.

وسبق لبوستيكوجلو التدريب في اسكتلندا وأستراليا واليونان واليابان وإنجلترا.

أهلي جدة أنجي بوستيكوجلو
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