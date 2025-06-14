آس: ريال مدريد مدد عقد راؤول أسينسيو

السبت، 14 يونيو 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

مدد ريال مدريد عقده مع لاعب راؤول أسينسيو وفقا لصحيفة آس الإسبانية.

راؤول أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو قد وقع عقى عقد جديد حتى عام 2031.

ووضع ريال مدريد شرطا جزائيا في العقد الجديد يساوي مليار يورو وتم زيادة راتبه.

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اللاعب الإسباني كان قد ظهر للمرة الأولى مع الفريق بالموسم الماضي بعد تصعيده من الأكاديمة عقب إصابة أكثر من لاعب في خط الدفاع قبل أن يحجز مقعدا أساسيا بالفريق.

وينتهي تعاقد صاحب الـ 22 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وشارك أسينسيو في 42 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي وقدم أداء جيد.

واستدعي أسينسيو لمنتخب إسبانيا للمرة الأولى خلال مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبي ولكنه لم يشارك.

وكان ريال مدريد قد دعم خط دفاعه بالتعاقد مع دين هاوسن قادما من بورنموث، كما تعاقد مع ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

راؤول أسينسيو ريال مدريد
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