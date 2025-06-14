ريكو لويس: ريندرز لاعب خط وسط متكامل وسيرفع مستوانا

أثنى ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي على تعاقد ناديه مع الهولندي تيجاني ريندرز.

وتعاقد مانشتسر سيتي مؤخرا مع ريندرز قادما من ميلان الإيطالي.

وقال ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي عبر موقع فيفا: "التعاقد مع ريندرز؟ كنت أتابعه العام الماضي، وتحدثت مع زملائي عنه. كان أحد لاعبي المفضلين في بطولة أوروبا".

وأضاف "كما يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا. لذا، أعتقد أنه لاعب خط وسط متكامل سيرفع مستوانا".

وعزز مانشستر سيتي صفوفه بعودة لاعب خط الوسط المخضرم رودري، بالإضافة إلى التعاقد مع ريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون السابق، وريان شرقي، نجم ليون، وتيجاني ريندرز قادما من ميلان، والفائز بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم الدولي المصري عمر مرموش.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يواجه العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا.

قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.