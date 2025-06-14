جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين

السبت، 14 يونيو 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

أعرب الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن تحمسه الشديد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة الوداد المغربي، بطموح التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "أنا متحمس جدًا لخوض كأس العالم للأندية، لأنني أعرف قدرات هذا الفريق (مانشستر سيتي)، وما يمكننا تحقيقه. في كل منافسة، كل عام، هناك فرصة جديدة لإثبات الذات".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر كأس العالم للأندية - قبل لقاء الأهلي.. نقاط قوة وضعف إنتر ميامي والتشكيل المتوقع كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي ضد إنتر ميامي في الافتتاح كأس العالم للأندية – المجموعة الخامسة.. إعداد بديل وتكنولوجيا ومنافسة أرجنتينية مكسيكية

كما تطرق للحديث عن نهاية الموسم الماضي، واوضح "أشعر أننا قدمنا أداءً رائعا في الشهرين الأخيرين من الموسم. أعتقد أننا لو لعبنا بنفس الأداء الذي قدمناه خلال الشهرين والنصف الماضيين، لكنا فزنا بلقب أو اثنين على الأقل".

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم الدولي المصري عمر مرموش.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يواجه العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا.

قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.

كأس العالم للأندية جوندوجان عمر مرموش
نرشح لكم
ريكو لويس: ريندرز لاعب خط وسط متكامل وسيرفع مستوانا كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون كأس العالم للأندية - عدو الأهلي الحقيقي وفولدمورت كرة القدم وسر اختفاء ميلو.. حكاية المجموعة الأولى كأس العالم للأندية - قبل لقاء الأهلي.. نقاط قوة وضعف إنتر ميامي والتشكيل المتوقع كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي ضد إنتر ميامي في الافتتاح كوكا: أنتظر فرصة العودة لـ الأهلي.. وهكذا خضت الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بن رمضان: تواصلت مع معلول والترجي لم يفاوضني.. وهذه أصعب مباراة لعبتها ضد الأهلي
أخر الأخبار
توماس فرانك يحاول إقناع مبيومو بالانضمام إلى توتنام 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: ريال مدريد مدد عقد راؤول أسينسيو 57 دقيقة | الدوري الإسباني
ريكو لويس: ريندرز لاعب خط وسط متكامل وسيرفع مستوانا ساعة | كأس العالم للأندية
جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بيكهام يحصل على لقب "سير" من الملك تشارلز الثالث 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر 3 ساعة | كأس العالم للأندية
الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي 3 ساعة | سعودي في الجول
موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 2 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 3 خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل 4 ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري
/articles/507150/جوندوجان-متحمس-لخوض-كأس-العالم-للأندية-وكان-يمكننا-الفوز-بلقب-أو-اثنين