جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين

أعرب الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن تحمسه الشديد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة الوداد المغربي، بطموح التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "أنا متحمس جدًا لخوض كأس العالم للأندية، لأنني أعرف قدرات هذا الفريق (مانشستر سيتي)، وما يمكننا تحقيقه. في كل منافسة، كل عام، هناك فرصة جديدة لإثبات الذات".

كما تطرق للحديث عن نهاية الموسم الماضي، واوضح "أشعر أننا قدمنا أداءً رائعا في الشهرين الأخيرين من الموسم. أعتقد أننا لو لعبنا بنفس الأداء الذي قدمناه خلال الشهرين والنصف الماضيين، لكنا فزنا بلقب أو اثنين على الأقل".

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم الدولي المصري عمر مرموش.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يواجه العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا.

قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.