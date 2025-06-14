بيكهام يحصل على لقب "سير" من الملك تشارلز الثالث

السبت، 14 يونيو 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

ديفيد بيكهام

حصل ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق على لقب فارس من الملك تشارلز الثالث، تقديرا لخدماته في مجالي الرياضة والأعمال الخيرية.

وسيحمل بيكهام لقب "سير" لينضم إلى مدربه التاريخي في مانشتسر يونايتد أليكس فيرجسون.

بيكهام حمل ألوان المنتخب الإنجليزي 115 مرة، ولعب مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية في مقدمتها مانشستر يوناتيد وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

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وقال بيكهام في بيان "نشأت في شرق لندن في عائلة وطنية وفخور بانتمائي البريطاني، لكن لم أتخيل أبدا أني سأنال مثل هذا التكريم".

وتابع "أنا محظوظ جدا لأني قادر على القيام بعملي وممتن للتقدير الذي أناله".

واعتزل بيكهام كرة القدم في عام 2013 ويرأس حاليا نادي إنتر ميامي الأميركي حيث يملك أيضا حصّةً كبيرةً في ملكيته.

ويستعد إنتر ميامي الذي يضم الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لمواجهة الأهلي فجر الأحد ضمن افتتاح كأس العالم للأندية.

ديفيد بيكهام إنتر ميامي
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